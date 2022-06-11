Крупные российские банки начнут работу в Запорожской области Украины Власти Запорожской области: российские банки начнут работу в регионе в ближайшие дни

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Военно-гражданская администрация Запорожской области ведёт переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны зайти в регион. Об этом сообщил представитель главного совета управляющего органа Владимир Рогов. по его словам, это произойдёт в ближайшие дни.

Рогов сообщил, что в настоящее время у региона есть договор о поставках зерна на Ближний Восток, в Африку и Северную Америку. При этом фермеры получают за свой товар наличные деньги, а в банковской системе Запорожской области представлен только один банк, однако представитель администрации уверен, что это временно.

Идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней. Тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными и так далее, — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее представитель ВГА сообщил, что несмотря на объявленные санкции, Северная Америка закупает зерно на контролируемых ВС РФ территориях Запорожской области через третьи страны.

В свою очередь, заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что киевские власти заблокировали банковские счета на территории региона. Чиновник пообещал, что в Херсонской области скоро заработают банки, интегрированные в финансовую систему России.

В настоящее время Херсонская область и приазовская часть Запорожской области Украины находятся под контролем Вооружённых сил РФ. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, налажено вещание российских телевизионных каналов и радиостанций.