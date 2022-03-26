Крымские татары сообщили об угрозах украинских радикалов

Украинские радикалы из «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) призывают крымских татар, которые проживают в Херсонской области, выходить на акции против России. В противном случае они угрожают им расправой, рассказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Он написал в своём Telegram-канале, что экстремисты в том числе угрожают детям крымских татар, которые учатся в украинских городах или за границей.

Оказывают давление, всячески запугивают и угрожают расправой, в том числе над их детьми, которые обучаются в городах Украины, которые находятся под контролем нацистов или учатся за границей, — сказал он.

Умеров объяснил, что радикалы преследуют цель согнать крымских татар на антироссийские митинги, а затем тиражировать фото и видео с этих мероприятий в украинских и западных СМИ.

Лидеры меджлиса, сбежав сначала с Крыма, а теперь и из Украины, в очередной раз хотят принести крымских татар в жертву в угоду своим амбициям и обещаниям, данным западным хозяевам, — добавил он.

Ранее Умеров обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой принять меры по задержанию на Украине организаторов блокад Крыма. Он озвучил список фамилий тех, кто, по его мнению, несёт ответственность за водную, энергетическую и продуктовую блокады полуострова.

Умеров также отметил, что крымские татары оказывают целиком и полностью поддержку решению президента РФ Владимира Путина по проведению военной операции на Украине.