«Крымская платформа» — это политический проект президента Украины Владимира Зеленского. Этим событием он собирается хоть как-то поднять свой сильно упавший рейтинг. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на статью итальянского издания L'Antidiplomatico.

На общем фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране доверие населения к действующей власти и, в частности, к собственному президенту, заметно упало, — отмечают аналитики итальянского издания.

Поэтому инициатива «Крымской платформы» является лишь желанием Зеленского исправить своё тяжелое положение, считая, что внешнеполитические темы поспособствуют этому. Тем более он сделал ставку на крымский вопрос, который является болезненным для Украины, сообщается в итальянской заметке.

Украинский лидер рассчитывал, что в конференции примут участие различные главы европейских государств, однако вместо них приехали дипломаты и официальные лица второго уровня, отмечают в издании.

Всё это говорит о том, что Запад сильно уменьшил свой интерес к Украине и проблемам возвращения Крыма в её состав. Скорее всего, европейские лидеры посчитали, что не стоит участвовать в спорной инициативе Киева, сообщают аналитики издания.

Обозреватели L'Antidiplomatico считают, что форум, созданный по инициативе Зеленского, является лишь ширмой, за которой Украина хочет решить свои проблемы за счёт европейских государств. Учитывая проигрышную внутреннюю политику, «Крымская платформа» выглядит как отчаянный шаг для поднятия рейтинга украинского лидера среди населения.

Ранее украинский политолог Олег Хавич сообщил, что саммит «Крымская платформа» не станет постоянным, и в следующем году о ней никто не вспомнит.