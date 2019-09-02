https://static.news.ru/photo/a92defc4-cd8e-11e9-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Симонова Фото: Xu Yu/Xinhua/Global Look Press

Мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова автоматически прошла в финал британского шоу талантов Britain’s Got Talent: the Champions.

На конкурсе она представила песочную историю Don’t Give Up, рассказывающую о девочке, победившей рак. По словам художницы, данная работа посвящена как живым, так и ушедшим маленьким героям, пишет argumenti.ru .

После презентации Симонова вышла на поклон к членам жюри. В этот момент на неё посыпался дождь из золотых конфетти. Так на британском шоу талантов судьи выделяют тех, кто проходит в финал автоматически. Он состоится 5 октября.

Для крымской художницы данное выступление не первое. Она уже была победителем шоу талантов на Украине в 2009 году. Выступала более чем в 70 странах мира, дважды — на Евровидении в качестве постановщика сценического номера. Создала более 300 песочных фильмов.

Ранее певицу из Албании Инис Незири признали лучшей на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Жюри присудило ей максимальное количество баллов, писал News.ru.