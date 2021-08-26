Крымчане высказались о «Крымской платформе» и «слабой значимости Украины»

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Государственные флаги приспустили по всей территории США в знак траура после терактов в Кабуле. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что флаги приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия. Американский флаг на посольстве в Москве тоже приспущен. Два взрыва прогремели у международного аэропорта афганской столицы...