Крымчане высказались о «Крымской платформе» и «слабой значимости Украины»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:49, 27 августа 2021
Фото: liquidincrimea/twitter.com
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Политологи, журналисты и общественные деятели Крыма в недавней резолюции «Итоги „Крымской платформы“» высказали своё мнение о недавнем саммите Зеленского, посвящённого «деоккупации» Крыма, отметив «слабую значимость Украины» для зарубежных стран. Полный текст документа опубликован в Telegram-канале «Крымский».
Проект «Крымская платформа» сегодня является ничем иным как проявлением фантомных болей утратившей Крым Украины. Избавиться от них можно, только осознав историческую неизбежность возвращения Крыма в состав России, — подчеркнули крымчане.
Общественники заметили, что на саммит Зеленского, посвящённый «насильственной миграции» и «нарастающей милитаризации» Крыма, влиятельные страны, за исключением Турции, отправили «либо чиновников, далёких от дипломатии, либо представителей второго и третьего эшелона власти». По мнению подписавших резолюцию, это свидетельствует о «слабой значимости Украины» для западных коллег, так как те, расставляя приоритеты, отдают предпочтение российской стороне. Крымчане пригрозили тем, что продолжение попыток «деоккупации» может привести к «потере государственности» Украины.
Ранее общественники высказались о стратегиях «деоккупации» Крыма Киевом.