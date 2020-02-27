https://static.news.ru/photo/5b539d34-58ef-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Жителей Крыма призвали к бесстрашию и мирному ненасильственному сопротивлению "оккупационному режиму«.Так заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Призыв прозвучал на форуме в Киеве, который называется «Время Крыма», и посвящённому Дню крымского сопротивления российской оккупации. Джемилев призвал «сменить страх на презрение к оккупантам», пишет Укринформ.

Есть на Востоке мудрая пословица: «Больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем Крыма и своих детей, — сказал лидер крымских татар.

Джемилев добавил, что не сомневается в «освобождении» Крыма. Иного не может быть, так как «захват» чужих территорий в XXI веке — это «вызов всему миру». Но как скоро произойдёт «освобождение», зависит от многих факторов, в том числе и от крымчан. Депутат добавил, что в условиях сегодняшнего дня, когда Крым «оторван от цивилизации», его жители должны думать о «долге перед родиной».

Знаем, что оккупант жесток, лжив и коварен, пресекает любое инакомыслие, не гнушаясь никакими методами. Но когда речь идет о судьбе родины, о будущем наших детей, мы должны думать в первую очередь о своем долге и ответственности перед ними, — произнёс Джемилев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что киевские власти заявили о готовности забрать Крым «из ослабевших рук России». Громкое заявление сделал вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба.