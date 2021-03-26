Крым выставит Украине триллионный счёт за блокады

https://static.news.ru/photo/970ebbc6-8eb6-11eb-adf5-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Russian Look/Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине за блокады полуострова. Первым будет иск за водную блокаду.

Его подадут в первом полугодии 2021 года. Сумма ущерба предварительно составляет 1,47 трлн рублей, сообщает РИА Новости.

Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и в международные инстанции с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведётся работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски, — отметил Константинов.

Он добавил, что попыткам Украины устроить геноцид в Крыму международная общественность должна дать оценку.

Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит, — подчеркнул глава парламента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина возобновит подачу воды в Крым только в случае возникновения гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Он пояснил, что украинская сторона не желает такого развития событий, однако не намерена снабжать Крым водой только «потому, что этого хочет Россия».