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Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сказал, что США из зависти осуждают запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Другой позиции от США не стоило ожидать, это объясняется элементарной завистью к России. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие нашей страны, — цитирует Молохова РИА Новости.

Также он добавил, что собирается встретить Новый год в поезде на Крымском мосту. Чиновник считает знаковым событием открытие этого маршрута.

Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму торжественно встретили первый за пять лет поезд из Москвы. Состав «Таврия» прибыл на железнодорожный вокзал в Симферополе.