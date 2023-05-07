ВСУ атаковали Крым с помощью беспилотников: новости СВО на утро 7 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Все они обезврежены, отметил глава региона. Очередную атаку на Севастополь помогли отразить системы ПВО и средства РЭБ, добавил он. Губернатор уточнил, что в результате атаки объекты в городе не пострадали.

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина о том, что операция «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила свою задачу. По словам Пригожина, в задачу входило не взятие под контроль города, а перемалывание подразделений ВСУ и организация передышки российской армии для восстановления боеспособности.

Пригожин также рассказал, что под контролем российских вооруженных сил находится порядка 95% территории Артемовска. Оставшиеся 5%, по словам предпринимателя, на ход всей специальной военной операции (СВО) не влияют.

На 6 мая вагнеровцам удалось занять 95 700 квадратных метров территории, несмотря на «снарядный голод», подчеркнул Пригожин. Он добавил, что подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают штурм города до полуночи 10 мая.

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд» Евгений Пригожин

О желании заменить бойцов «Вагнера» на позициях в Артемовске подразделениями отряда «Ахмат» прежде заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. 6 мая он отправил официальное письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой дать поручение о передислокации бойцов подразделений «Ахмата» в Артемовск. Кадыров в своем письме упомянул главу Минобороны Сергея Шойгу вместе с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Именно им глава Чечни попросил Путина отдать распоряжения относительно переброски бойцов отряда «Ахмат» с других направлений в Артемовск.

Также Кадыров пригласил бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения. Он пообещал вагнеровцам, что если они согласятся на предложение, то им обеспечат условия лучше, чем те, что у них сейчас. По его словам, в ЧВК «Вагнер» служат «очень хорошие, смелые» люди и они знают местность.

Военное руководство Украины надеется снизить ожидания Запада от планируемого контрнаступления в зоне специальной военной операции. Об этом пишет газета Washington Post по итогам общения с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Издание отмечает, что Киев не уверен в возможности переломить ход конфликта. Ожидания от украинского контрнаступления переоценены в мире, считает Резников.

Изданию New York Times Алексей Резников также заявил, что сейчас его главной озабоченностью являются слишком завышенные в странах Запада ожидания перед контрнаступлением ВСУ. При этом министр признался, что каждый успех Киева в противостоянии с Россией является для него «новым этапом, новым шагом к победе».

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press Алексей Резников

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший подчеркнул, что Россия не может проиграть в украинском конфликте. Москва имеет артиллерийское преимущество перед Вашингтоном, отметил племянник убитого американского президента Джона Кеннеди. Он считает, что Вашингтон не располагает артиллерией, которая могла бы заменить уничтоженную в зоне действия российской спецоперации. Кеннеди также указал на то, что власти Украины и США «изо всех сил» стараются скрыть «катастрофические» потери ВСУ.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский не выполнил предвыборных обещаний и его правление может закончиться восстанием. По его мнению, Зеленский победил, потому что обещал закончить конфликт и все надеялись, что он способен разрешить проблемы с Москвой, от которых общество устало. Однако все изменилось, как только он занял пост президента, подчеркнул полковник. По его словам, Зеленский стал проводить политику, не отвечающую интересам украинцев. Поэтому выглядит вполне ожидаемым то, что он может быть убит собственными людьми, заключил Макгрегор.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первую тысячу жителей из прифронтовых населенных пунктов региона разместили в курортном Бердянске. Автобусы с людьми все еще прибывают в город, добавил он. По словам Балицкого, перемещенным людям должны выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей на человека. Вынужденная и временная мера нашла понимание у людей, пребывающих в бодром настроении, заключил руководитель региона.

Начальник пресс-центра российской группировки «Днепр» Алексей Рулев заявил, что артиллеристы уничтожили склад вооружения украинской бригады. Склад использовала 124-я бригада теробороны ВСУ. Он добавил, что российские артиллеристы также уничтожили минометные расчеты, самоходную артиллерийскую установку «Акация», систему спутниковой связи и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Рулев отметил, что артиллеристы били по району Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского.

Российский штурмовик с позывным Гуд сообщил о гибели пяти украинских военных в Марьинке. По его словам, их засыпало после удара собственной артиллерии. Раненые украинские военные просили о помощи, но добраться до них не позволили их же сослуживцы.