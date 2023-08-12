Крым атаковали 20 украинских дронов: новости СВО на утро 12 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные отразили в ночь на субботу, 12 августа, попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что 14 украинских дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще шесть БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

До этого советник главы республики Олег Крючков сообщил, что над несколькими районами полуострова сработали системы ПВО.

Бойцы группировки «Восток» при помощи ударных БПЛА уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Кроме того, артиллерия ВС РФ поразила зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также два дрона самолетного типа «Лелека».

Российские военные взяли под контроль четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Он добавил, что на этом направлении ВС РФ отбили семь атак украинских войск, которые пытались занять позиции в районе населенных пунктов Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка.

Кроме того, еще три атаки ВСУ провели около населенного пункта Новоселовское в Сватовском районе ЛНР. Силы противника были остановлены огнем российской артиллерии.

Фото: МО РФ

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив за три часа 17 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. По имеющимся данным, ВСУ ударили по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города.

Потери Вооруженных сил Украины, по подсчетам западных чиновников и аналитиков, с начала спецоперации превысили 150 тысяч военных убитыми и ранеными, сообщает газета The New York Times. По ее информации, в стране также растет количество украинцев, которые пытаются избежать военной службы.

Вооруженные силы Украины теряют необходимые для контрнаступления немецкие танки Leopard, пытаясь преодолеть хорошо укрепленную российскую линию обороны, заявил военный эксперт Питер Сучиу. По его словам, на фоне неудач на фронте в Киеве начали высказывать опасения, что отсутствие прогресса в наступлении может ослабить решимость Запада оказывать военную помощь Киеву.

Немецкое издание Spiegel заявило, что ВС России подходят к Купянску в самый неподходящий для украинских сил момент, поскольку ВСУ пытаются прорвать оборону РФ на юге. Российские военные хотят заставить противника перебросить часть войск с южного фронта, чтобы еще больше замедлить ход контрнаступления.

Газета Die Welt сообщила, что Европейский союз с начала конфликта передал Украине 223,8 тысячи артиллерийских снарядов, а также более двух тысяч ракет всех типов. К весне следующего года Вооруженные силы Украины, как ожидается, получат 1 млрд боеприпасов западного образца.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада с требованием как можно скорее поставить Киеву немецкие ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS. По его словам, снаряды будут использованы только на территории Украины.

Фото: axesofevil2000/Public domain/via Wikimedia Commons Ракета дальнего действия Taurus

Администрация президента США не исключает, что военные действия на территории Украины могут продолжиться и в 2024 году. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, в этой связи Белый дом готов продолжать направлять запросы конгрессу на оказание помощи Киеву.

США готовы при возникновении сложностей у Европы обучать украинских пилотов управлению F-16 на своей территории, заявил Кирби. Он подчеркнул, что разработка программы обучения военных ВСУ пилотированию истребителями еще не завершена. Более того, этот вид самолетов США рассматривают в качестве долгосрочного инструмента поддержки Киева.

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