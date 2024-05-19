Крушение вертолета с президентом Ирана: что известно, выжил ли Раиси

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СМИ сообщают об аварии с участием вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси. Что известно об инциденте, есть ли жертвы, где произошло предполагаемое крушение?

Что известно о крушении вертолета с президентом Ирана

Согласно информации издания Tasnim, вертолет Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана (территория Ирана). Раиси и Абдоллахиян возвращались обратно после визита в Азербайджан.

Иранский гостелеканал IRIB сообщает, что команда спасателей пытается добраться до попавшего в аварию вертолета. Государственное телевидение Ирана описало место предполагаемого крушения вертолета с Раиси. Оно находится примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Раиси был в Азербайджане рано утром 19 мая, чтобы вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым открыть плотину. Плотина является третьей построенной двумя странами на реке Аракс.

По данным информагентства SNN, вертолет с президентом Ирана сел из-за тумана в Восточном Азербайджане. Сейчас колонна президента направляется в город Тебриз в Иране.

Один из приближенных Раиси обратился по спутниковой связи после жесткой посадки вертолета. Как пишет Tasnim, есть вероятность, что инцидент обойдется без жертв.

Согласно информации прессы, всего в колонне с президентом Ирана было три вертолета, два из них прибыли к месту назначения, третий — с Раиси — потерпел крушение. Спасательные бригады пытаются добраться до места посадки, однако их работу усложняют сложные погодные условия и сильный туман.

Красный Полумесяц отправил свои спасательные бригады и дроны к месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана, пишет SNN.

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что во время разговора с окружением президента Ирана были слышны звуки работы машины скорой помощи и крики. Этот звонок был прерван через несколько секунд, и мобильный телефон указанного лица теперь недоступен.

В КСИР также заявили, что вертолет не был на радарах уже час. Падение изначально отрицалось, а сейчас подтверждено.

«Информации о месте и о том, как он [вертолет] упал, нет. Вертолет пока не найден. Судя по сбивчивым звонкам, несомненно, что некоторые из товарищей были ранены, но нет никакой информации о том, погиб ли кто-нибудь или нет. Некоторые неофициальные источники сообщают о показаниях соратников президента, однако официальные источники не дали конкретных комментариев по этому поводу», — цитирует КСИР Telegram-канал BRIEF.

По другим данным, вертолет совершил жесткую посадку.

«Из-за погоды и тумана вертолету с президентом пришлось совершить жесткую посадку», — сказал глава МВД Ирана Ахмад Вахиди в эфире государственного телеканала IRIB.

Выжил ли президент Ирана

Иранские СМИ сообщают, что Раиси и Абдоллахиян выжили. По предварительным данным, никто из сопровождения политиков также не пострадал.

Агентство Mehr подтверждает, что президент Ирана «в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз». В то же время глава МВД Ирана заявил, что спасатели до сих пор не добрались до места аварии вертолета, на борту которого был Раиси.

Телеканал Al-Masirah передает, что глава иранского МВД также не подтверждает информацию об отсутствии каких-либо повреждений у Раиси, связи с президентом республики на настоящий момент нет.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси

Почему вертолет с президентом Ирана потерпел крушение

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что потерпевший крушение вертолет Ми-171 представляет собой экспортный вариант Ми-8. По словам спикера, Ми-171 является надежной и проверенной временем машиной.

«Скорее всего, речь идет не о квалификации экипажа, так как VIP-рейсы всегда совершают профессионалы высшего класса, а также не о внешнем воздействии — его [вертолет] вряд ли сбили или как-то по-иному повлияли. Скорее всего, речь о некачественном топливе, вызвавшем отказ двигателей. Либо о неудовлетворительном техническом обслуживании», — считает Липовой.

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