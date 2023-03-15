Крушение MQ-9: красные линии США и застенчивость России

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

MQ-9 Reaper

Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper по числу версий своей гибели вскоре, видимо, будет соперничать с подорванными «Северными потоками». То ли его полил авиационным керосином наш Су-27, вылетевший на перехват, то ли самолет задел задний винт беспилотника. Не исключено, что просто «птичка» с размахом крыльев в 20 метров неудачно сманеврировала. А может, с пульта управления вообще дали команду на самоуничтожение.

За океаном возмутились, потому что, дескать, беспилотник хоть и вел явное наблюдение в интересах ВСУ, но находился якобы над нейтральными водами, а его коварно уничтожили. С нашей официальной стороны, в отличие от бурно торжествующих патриотических кругов, реакция более чем сдержанная. Никаких фанфар. И тем более заявлений, что так будет с каждым MQ-9 Reaper, который хоть на пушечный выстрел приблизится к Крыму. Американцы же, как и подобает самоуверенной супердержаве, подтвердили, что такие разведывательные полеты будут продолжаться.

Казалось бы, Россия уже открытым текстом подтверждает, что ведет войну с блоком НАТО, использующим украинских вояк в качестве пушечного мяса, которым не грех пожертвовать ради достижения экзистенциальных целей Запада. Поэтому руки у нас должны быть полностью развязаны. Ведь именно американским оружием убивают не только российских солдат, но и мирных граждан.

Более того, подготовка на территории натовских стран украинских военных специалистов и штурмовых отрядов, по мнению Дмитрия Медведева, — уже прямое нарушение положений пакта Бриана — Келлога от 1928 года. Это был международный договор об отказе от войны в качестве оружия национальной политики. И хоть сама международная практика этот документ похоронила, но его согласованные с участием и Советского Союза формулировки вовлеченности в военный конфликт достаточно ясны.

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Вспомним, что наш бизнесмен Виктор Бут был практически выкраден и осужден в США на том основании, что якобы продавал оружие неким повстанцам, которые могли использовать его против граждан США. Сами же американцы на Украине легко переходят любые условные красные линии, начав с поставок «Джавелинов» и ныне всерьез обсуждая предоставление ВСУ ракет большого радиуса действия и современных истребителей. Да и что стесняться, если наши красные линии оказались резиновыми. И в ответ на все более опасную эскалацию конфликта США слышат со стороны России лишь выражение серьезной озабоченности.

Весьма примечательно, что после недавней атаки российских «Кинжалов» против целей на Украине в нашем информационном пространстве появились сообщения, что, дескать, наконец-то был поражен центр принятия решений — бункер, населенный американскими военными советниками. И якобы даже официальные украинские лица сразу же посетили посольство США, дабы зафиксировать свою скорбь о погибших. Более того, и последовавшая затем над Балтикой имитация запуска с борта Б-52 ракеты с ядерной боеголовкой против российской территории стала как бы ответом обиженных янки.

Но с нашей стороны официального подтверждения или опровержения такой удачной атаки бункера так и не последовало, словно мы чего-то постоянно стесняемся. Стараемся не нагнетать, не идти на обострение. Хотя, казалось бы, такие результативные удары могут сильно повлиять на общественное мнение за океаном. Окончательно развеять миф о неуязвимости США. Тут бы уже Джо Байдену пришлось бы, заплетаясь, определять американские красные линии, подставляясь под критику республиканцев. Но, видимо, атака на американский беспилотник, с помощью которого активно уничтожали врагов Америки, пока останется исключением.

Впрочем, заявления о том, что добиться осуществления наших целей на Украине можно только военным путем, — уже прорыв.