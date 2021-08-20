Крупный арсенал изъяли в Армении у руководителя военизированной организации

В Армении во время обыска в доме руководителя араратского отделения Союза добровольцев «Еркрапа» в селе Лусарат обнаружили около 5,5 тысячи патронов, гранаты и ружья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Обыск проводился после того, как 22-летний сын руководителя отделения открыл стрельбу из автомата в соседнем селе Покр Веди, после чего добровольно передал оружие полиции. По словам молодого человека, он нашёл автомат в период эскалации конфликта в Карабахе.

Во время обыска в доме молодого человека его 61-летний отец, который является руководителем араратского Союза добровольцев «Еркрапа», сдал правоохранителям оружие и боеприпасы, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в доме хранились два бронежилета, автоматные магазины с 5446 патронами, две гранаты с отсутствующими взрывателями, два взрывателя, винтовка ТОЗ калибра 5,6 миллиметра, самозарядный карабин Симонова калибра 7,62 миллиметра, два охотничьих ружья и штык-нож.

Мужчина заявил, что всё это оружие он собрал осенью 2020 года во время эскалации конфликта в Карабахе.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов. Мужчина задержан. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.