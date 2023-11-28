Крупнейший в мире айсберг вынесло в воды Южного океана

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Крупнейший в мире айсберг А23а, отколовшийся от Антарктиды еще в 1986 году, вынесло в чистые воды Южного океана, сообщили специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). По словам ученых, в ближайшие месяцы айсберг может прекратить свое существование. В случае если этого не произойдет, он будет дрейфовать в море Уэдделла еще несколько лет.

Сотрудники ААНИИ отмечают, что площадь айсберга составляет примерно 4170 квадратных километров, что в два раза больше площади Санкт-Петербурга. За антарктическую зиму он проделал путь, сравнимый с расстоянием между Северной столицей и Краснодаром (2070 км). Ожидается, что в скором времени айсберг начнет уменьшаться под влиянием ветра, волн и теплых океанских вод. Однако ученые не исключают, что он продолжит свое существование и будет дрейфовать по водам Южного океана и дальше.

Сотрудники Национального центра данных по снегу и льду США ранее заявили, что Антарктида потеряла морской лед, площадь которого сравнима с площадью Аргентины. По словам ученых, сокращение морского льда происходит ежегодно, однако в 2023 году уровень льда оказался беспрецедентно низким. Предполагается, что это связано с усилением западных ветров, вызванным загрязнением планеты.