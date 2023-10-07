«Крупнейший провал»: политолог о том, почему ЦАХАЛ «проморгал» атаку ХАМАС Политолог Ципис: ЦАХАЛ проморгал атаку ХАМАС из-за кризиса в армии и кабмине

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look press

Военные и спецслужбы Израиля «проморгали» подготовку атак ХАМАСА из-за продолжающегося кризиса в армии и правительстве, заявил NEWS.ru израильский политолог Саймон Ципис. Также, по его мнению, могли сказаться праздники, из-за которых солдат отправили домой.

Этот вопрос интересует всех граждан Израиля. У нас в новостях только об этом и говорят: как армия, разведка и спецслужбы проморгали. Выдвигаются гипотезы, в том числе и шаббат — отправили солдат домой, праздники — у нас сейчас Суккот, тоже часть солдат отправили домой, — сказал Ципис.

При этом политолог отметил, что в израильской армии сейчас глубочайший кризис из-за судебной реформы. Часть контрактников, по его словам, отказались выйти на службу. Вместе с этим накаляются страсти в правительстве: правым радикалам у власти необходим конфликт, чтобы остаться у власти.

Все эти события, каждое по своему, являются элементом провала. Крупнейший провал с 1973 года, так как боевикам удалось высадиться и по суше, и по морю, и по воздуху, — добавил политолог.

В ночь на 7 октября палестинские радикалы из ХАМАС обстреляли юг и центр Израиля ракетами. По последним данным, погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. Медики предполагают, что эти цифры будут увеличиваться.

В ответ на это командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сейчас находится в состоянии войны. Представитель израильской армии Ричард Хехт сообщал, что военные рассчитывают вытеснить силы ХАМАС с территории страны к концу дня 7 октября.

В свою очередь, заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Израиле и Палестине намечено на воскресенье, 8 октября.