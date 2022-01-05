Globalcheck: «Казахтелеком» отключил Интернет во всей стране

Крупнейший оператор сотовой связи и передачи данных в Казахстане «Казахтелеком» отключил соединение с Интернетом во всей стране. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ресурсом по мониторингу блокировок GlobalCheck. По информации сервиса, Интернет не работает нигде, в том числе и у мобильных операторов.

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Ранее сообщалось, что 4 января на фоне протестов в крупнейших городах Казахстана около 22:00 по местному времени перестали работать ключевые мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp и Signal. Также сообщалось о приостановке в работе мобильного Интернета.

В городе Алма-Ата к вечеру 4 января было зафиксировано полное отсутствие интернет-соединения. Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью «мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности».

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.