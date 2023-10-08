Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в рамках оказания военной помощи Израилю США направили в восточную часть Средиземного моря крупнейший в мире боевой корабль — авианосец «Джеральд Форд».

Известно, что «Джеральд Форд» является самым дорогим кораблем такого типа в истории, его стоимость составила порядка $13 млрд. Длина судна — 333 м, высота — 76 м, водоизмещение — около 100 тыс. т.

Корабль «Джеральд Форд» оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B PWR и способен развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Авианосец вооружен системами ПРО и ПВО, зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM.

Палестинское движение ХАМАС уже отреагировало на решение властей США об оказании военной помощи Израилю и отправке авианосной ударной группы «Джеральд Форд». Представители группировки заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.

Фото авианосца «Джеральд Форд» — в галерее NEWS.ru.

Суперавианосец класса «Форд» ВМС США «Джеральд Р. Форд» завершил первое развертывание

Фото: Mc2 Jackson Adkins/Us Navy/Global Look Press

Суперавианосец класса «Форд» ВМС США «Джеральд Р. Форд» завершил первое развертывание

«Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире, прибывает в Галифакс

Фото: Andrew Vaughan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире, прибывает в Галифакс

Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца «Джеральд Р. Форд»

Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца «Джеральд Р. Форд»

Авианосец «Джеральд Р. Форд» успешно завершает третье, и последнее запланированное взрывное мероприятие в рамках ударных испытаний

Фото: MC3 Jackson Adkins/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Джеральд Р. Форд» успешно завершает третье, и последнее запланированное взрывное мероприятие в рамках ударных испытаний

Усовершенствованная ракета «Морской воробей» (ESSM) запускается с авианосца «Джеральд Р. Форд» во время квалификационных испытаний корабля боевых систем (CSSQT)

Фото: US Navy/via Global Look Press

Усовершенствованная ракета «Морской воробей» (ESSM) запускается с авианосца «Джеральд Р. Форд» во время квалификационных испытаний корабля боевых систем (CSSQT)

Американский атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», посещающий Сплит

Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press

Американский атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», посещающий Сплит

Авианосная ударная группа

Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосная ударная группа

Авианосная ударная группа «Джеральда Р. Форда» плывет в строю с кораблями НАТО во время комплексного плавания в рамках «Удара Нептуна»

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосная ударная группа «Джеральда Р. Форда» плывет в строю с кораблями НАТО во время комплексного плавания в рамках «Удара Нептуна»

«Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире

Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press

«Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире

«Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире

Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press

«Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире

Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца USS Gerald R. Ford

Фото: MC2 Nolan Pennington/Keystone Press Agency/Global Look Press

Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца USS Gerald R. Ford

Super Hornet, прикрепленный к «Золотым воинам» 87-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) приземляется на борт авианосца «Джеральд Р. Форд»

Фото: US Navy/via Global Look Press

Super Hornet, прикрепленный к «Золотым воинам» 87-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) приземляется на борт авианосца «Джеральд Р. Форд»