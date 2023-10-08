Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в рамках оказания военной помощи Израилю США направили в восточную часть Средиземного моря крупнейший в мире боевой корабль — авианосец «Джеральд Форд».
Известно, что «Джеральд Форд» является самым дорогим кораблем такого типа в истории, его стоимость составила порядка $13 млрд. Длина судна — 333 м, высота — 76 м, водоизмещение — около 100 тыс. т.
Корабль «Джеральд Форд» оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B PWR и способен развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Авианосец вооружен системами ПРО и ПВО, зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM.
Палестинское движение ХАМАС уже отреагировало на решение властей США об оказании военной помощи Израилю и отправке авианосной ударной группы «Джеральд Форд». Представители группировки заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.
Фото авианосца «Джеральд Форд» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Mc2 Jackson Adkins/Us Navy/Global Look Press
Суперавианосец класса «Форд» ВМС США «Джеральд Р. Форд» завершил первое развертывание
Фото: Andrew Vaughan/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире, прибывает в Галифакс
Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press
Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца «Джеральд Р. Форд»
Фото: MC3 Jackson Adkins/Keystone Press Agency/Global Look Press
Авианосец «Джеральд Р. Форд» успешно завершает третье, и последнее запланированное взрывное мероприятие в рамках ударных испытаний
Фото: US Navy/via Global Look Press
Усовершенствованная ракета «Морской воробей» (ESSM) запускается с авианосца «Джеральд Р. Форд» во время квалификационных испытаний корабля боевых систем (CSSQT)
Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press
Американский атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», посещающий Сплит
Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press
Авианосная ударная группа
Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Авианосная ударная группа «Джеральда Р. Форда» плывет в строю с кораблями НАТО во время комплексного плавания в рамках «Удара Нептуна»
Фото: MC2 Nolan Pennington/Keystone Press Agency/Global Look Press
Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца USS Gerald R. Ford