Крупнейший авианосец с ядерной установкой: как выглядит «Джеральд Форд» США направили авианосец «Джеральд Форд» в восточное Средиземноморье

Фото: US Navy/via Global Look Press

Авианосец «Джеральд Р. Форд»

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в рамках оказания военной помощи Израилю США направили в восточную часть Средиземного моря крупнейший в мире боевой корабль — авианосец «Джеральд Форд».

Известно, что «Джеральд Форд» является самым дорогим кораблем такого типа в истории, его стоимость составила порядка $13 млрд. Длина судна — 333 м, высота — 76 м, водоизмещение — около 100 тыс. т.

Корабль «Джеральд Форд» оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B PWR и способен развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Авианосец вооружен системами ПРО и ПВО, зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM.

Палестинское движение ХАМАС уже отреагировало на решение властей США об оказании военной помощи Израилю и отправке авианосной ударной группы «Джеральд Форд». Представители группировки заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.

Фото авианосца «Джеральд Форд» — в галерее NEWS.ru.