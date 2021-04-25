Крупнейшая в Европарламенте фракция призвала отключить Россию от SWIFT

https://static.news.ru/photo/3266d5ce-a6a2-11eb-ac64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейшая в Европейском парламенте фракция «Европейская народная партия» призвала расширить санкции в отношении РФ в связи с событиями вокруг Чехии, а также в связи с делом оппозиционера Алексея Навального и поддержала отключение России от системы международных платежей SWIFT. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель партии, передаёт РИА Новости.

Во время пленарной сессии Европейского парламента 26–29 апреля депутаты проведут дебаты по отношениям с РФ и примут резолюцию. Перед парламентариями выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель, который представит доклад по трём темам, касающимся России: дело Навального, взрывы во Врбетице в 2014 году, ситуация у границ с Украиной.

Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС отказался проголосовать по новым санкциям против России. ЕРР (Европейский парламент. — NEWS.ru) поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT, — сказал представитель европейской фракции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз при рассмотрении нового пакета экономических санкций в отношении Москвы мог бы включить в него пункт об отключении России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).

В то же время замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщал, что скоро появится альтернатива платёжной системе SWIFT на новой технологической основе. Он отметил, что геополитическая реальность, которая сегодня существует, вынуждает искать и создавать системы, более продвинутые технологически и не претендующие на монополизацию сферы.