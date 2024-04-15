Крупнейшая индийская авиакомпания приостановила полеты в Тель-Авив Air India приостановила полеты в Тель-Авив до 20 апреля

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Крупнейшая индийская авиакомпания Air India приостановила полеты в Тель-Авив в связи с угрозой безопасности, следует из сообщения на сайте перевозчика. Уточняется, что ограничение по этому направлению будет актуально до 20 апреля.

Ранее авиакомпания еженедельно выполняла четыре рейса в Тель-Авив. Кроме того, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Air India и другие индийские авиакомпании, такие как Vistara и IndiGo, избегают воздушного пространства Ирана. Полеты на Запад выполняются по альтернативным маршрутам.

По данным Fox News, около 50% баллистических ракет Ирана не достигли цели или не взлетели во время атаки на Израиль. Согласно сведениям неназванного официального лица в США, на которого ссылается телеканал, в общей сложности Тегеран выпустил по израильской территории 110 ракет класса «земля-земля» и 36 крылатых ракет.

Вооруженные силы Ирана в ночь на 14 апреля выпустили 185 беспилотников и 146 ракет по территории Израиля. В Тегеране атаку назвали ответом на израильский удар по консульству в Дамаске 1 апреля.

Представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер сообщил, что правительство страны определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни.