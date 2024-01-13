Крупная международная компания запретила упоминать ВСУ в рекламе на Украине Компания PepsiCo запретила украинцам упоминать в рекламе ВСУ и поддержку Киева

Крупная международная корпорация по производству продуктов питания и напитков PepsiCo запретила маркетологам на Украине упоминать в рекламе своих товаров ВСУ и каким-либо образом выражать поддержку Киеву, сообщила организация B4Ukraine, которая ведет учет продолжающих работу в России компаний. По ее информации, рекламщикам запретили любые негативные коннотации, которые формируют ощущение «небезопасности».

Никаких упоминаний о войне, военных действиях, агрессии, военнослужащих, Вооруженных силах Украины. Никакой поддержки Украины и армии. Никаких негативных коннотаций, создающих ощущение «небезопасности», — говорится в тексте рассылки PepsiCo своим партнерам по рекламе.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за того, что они продолжают сотрудничество с Россией, выплачивая налоги и занимаясь поиском сотрудников. Помимо этого, в этот перечень попала бермудская компания Bacardi Limited, производящая алкогольные напитки.

Киев также признал «спонсором войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. По информации НАПК, на территории России продолжают работать более 500 заведений фастфуда.