Круизный лайнер Astoria Grande будет обходить Батуми после протестов

Фото: astoriagrande.com

Агентство по продаже круизов на лайнере Astoria Grande пересмотрело маршруты движения судна. Судя по данным с официального сайта компании, корабль больше не будет заходить в Батуми. Решение приняли после акции протеста, которую устроили местные жители.

На сегодняшний день, согласно информации с портала Astoria Grande, Батуми значится только в одном круизе, который уже идет и завершится 5 августа. В запланированных маршрутах грузинский порт не фигурирует.

В компании решение никак не прокомментировали, однако приняли его после волнений в Грузии. Лайнер с российскими туристами прибыл в Батуми в минувший четверг, 27 июля, и на пристани его встречали протестующие. В акции принимали участие более сотни человек.

По имеющимся данным, возмущение граждан вызвали комментарии некоторых пассажиров об их визитах в Абхазию. В частности, одна туристка заявила местному телеканалу, что Россия «освободила Абхазию от грузин».

Протест длился около часа, а затем лайнер покинул порт. Его отплытие сопровождалось звуками гимнов Грузии и Евросоюза. В пресс-службе турецкой компании Miray Cruises сообщили, что круиз проходит штатно.

Ранее лайнер Astoria Grande задержали в одном из турецких портов. Причиной тому стал сильный шторм. Пассажиров пришлось доставлять в Россию на самолетах.