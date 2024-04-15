Кругосветка Russian Ocean Way вынужденно причалила к Сокотре Russian Ocean Way причалила к Сокотре из-за ухудшения самочувствия капитана

Фото: vk.com/russianoceanway

Кругосветная экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» (Russian Ocean Way) прибыла к острову Сокотра на северо-западе Индийского океана, сообщила команда путешественников. Такое решение было принято из-за ухудшения самочувствия капитана Станислава Березкина. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Экипаж кругосветной экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» вечером 14 апреля прибыл в порт острова Сокотра. К сожалению, нашему капитану Станиславу Березкину понадобилась медицинская помощь. Во время перехода было подозрение на инфаркт. На острове его уже осмотрел врач, сейчас его жизни ничего не угрожает, — сказано в сообщении Russian Ocean Way в соцсети «ВКонтакте».

Березкин пробыл в больнице сутки. Инфаркт у капитана не подтвердился, предположительно, ухудшение самочувствия связано с позвоночником. По словам руководителя экспедиции Евгения Ковалевского, медпомощь удалось получить благодаря послу РФ в Йемене. Именно российский дипломат договорился с главой Сокотры, чтобы Березкина приняли в больнице без визы.

Ранее исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков объяснил, что кругосветные путешествия, совершаемые в одиночку и без связи, крайне опасны и несут большой риск. В случае чрезвычайной ситуации рядом может никого не оказаться.