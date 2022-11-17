«Кровный интерес Запада»: финансовый аналитик о продлении зерновой сделки Финансовый аналитик Беляев: продление зерновой сделки — кровный интерес Запада

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru прокомментировал сообщения о продлении срока действия зерновой сделки. По его словам, Запад кровно заинтересован в этом, а Россия может спокойно прожить и без сделки. Эксперт пояснил, что зерновая сделка делится на две части: вывоз украинского зерна и поставки российского зерна с удобрениями.

По его мнению, проблема в том, что изначально в сделке были заложены положения, позволяющие Украине «проводить демарши» и саботировать выполнение второго пункта. Однако Украина своими действиями полностью себя дискредитировала, а России эта сделка не так-то и нужна, считает Беляев.

Мы, конечно, получаем достаточно хорошую прибыль от продажи зерна и удобрений, но и без этого совершенно спокойно можем прожить. А вот мир без нашего зерна и удобрений обойтись не сможет абсолютно точно, — сказал специалист.

По его словам, Европа сейчас отчаянно ищет продовольствие где только может, она просто не выдержит лавины беженцев, которые хлынут из-за голода в африканских странах.

Так что стоит ожидать решения сложившейся ситуации с Запада, так как это их кровный интерес. Нам же в данной ситуации надо только лишь продолжать работать в информационной сфере и использовать эту ситуацию в своих целях, с проекцией на собственное население, — заключил Беляев.

Ранее о продлении зерновой сделки на 120 дней сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Его слова подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он отметил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.