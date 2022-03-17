«Кровавый старик»: Рогозин обвинил Байдена в военных преступлениях

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram видеозапись выступления нынешнего президента США Джо Байдена, на котором тот признаётся, что настоял на бомбёжке Белграда и уничтожении всех мостов на Дунае в 1999 году. Таким образом руководитель корпорации отреагировал на заявление американского лидера, в котором тот назвал военным преступником президента РФ Владимира Путина.

На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил, — заявил Рогозин.

Американский президент Джо Байден ранее позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь, а также намерены сохранять давление на Путина и «изолировать его на глобальной арене», одновременно «укрепляя позиции Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своём комментарии назвал это заявление недопустимым, подчеркнув, что в результате военных операций, санкционированных США, погибли сотни тысяч людей.