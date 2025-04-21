Кровавая Пасха: как Зеленский сорвал перемирие и потерял контроль над ВСУ

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Во время действия договоренностей о пасхальном перемирии ВСУ 400 раз открывали огонь и нанесли почти 1000 ударов с помощью беспилотников в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что в этот период украинские военные успели передохнуть и перегруппироваться. При этом часть командиров, игнорируя приказы президента Владимира Зеленского, продолжали стрелять по россиянам. Как украинский лидер теряет контроль над армией — в материале NEWS.ru.

Как прошли 30 часов пасхального перемирия

В ночь на 21 апреля перестал действовать 30-часовой режим прекращения огня, введенный Москвой и Киевом во время Пасхи — одного из главных христианских праздников. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что перемирие было инициативой президента Владимира Путина. По его словам, Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам данные о фактах нарушения договоренностей со стороны ВСУ.

«Вы слышали заявление нашего Минобороны, которое и уполномочено давать оценку с военной точки зрения. Оценка дана, даны и данные по факту нарушения с украинской стороны», — сказал Песков.

Минобороны РФ ранее сообщило, что, несмотря на перемирие, украинские военные за ночь совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители. В министерстве отметили, что Вооруженные силы Украины применили 48 БПЛА самолетного типа, один из них был направлен на Крым. Под огнем оказались населенные пункты в Брянской, Курской и Белгородской областях.

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После окончания пасхального перемирия Вооруженные силы России продолжили спецоперацию, добавили в Минобороны РФ.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что после завершения перемирия по целям на Украине был нанесен массированный комбинированный удар.

По словам авторов канала, применялись дроны-камикадзе «Герань-2» и баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Одесской, Николаевской и Харьковской областях, Киеве и Днепропетровске. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Кому было выгоднее пасхальное перемирие — Киеву или Москве

Российская армия не получила какой-либо пользы от пасхального перемирия, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Когда наступающие войска прекращают наступление, противник подтягивает резервы и укрепляет оборонительные позиции. Может быть, только вчера он отступил на эти рубежи, они еще не были укреплены, а сегодня они уже кое-что сделали», — высказал мнение Онуфриенко.

При этом заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин отметил в беседе с NEWS.ru, что с военной точки зрения выгода была обоюдной. По его словам, две конфликтующие стороны получили небольшую передышку, в частности возможность провести ротацию личного состава.

«Кроме того, Москва и Киев наверняка проводили взаимную разведку, чтобы понимать, к чему готовиться после возобновления боев. Думаю, в этом плане обе стороны оказались примерно в одинаковых условиях», — высказал мнение Козюлин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Как полевые командиры ВСУ саботировали приказы Зеленского

Командование ВСУ не донесло до всех подчиненных информацию о перемирии, стало известно из допроса военного из 225-й украинской бригады, взятого в плен бойцами спецназа «Ахмат». По его словам, в час ночи 20 апреля им приказали выдвинуться через линию фронта вперед, но после рассвета группа была обнаружена и перебита.

Кроме того, украинские военные обстреляли эвакуационную группу ВС России, отправившуюся за телом боевого товарища (участок фронта, на котором произошел инцидент, не указывается).

Хотя россияне вышли на нейтральную полосу с двумя белыми флагами, по ним были нанесены удары с беспилотников и из танка. ВСУ дождались, пока военные ВС РФ отойдут подальше от укрытий, после чего открыли огонь. В результате тяжелые ранения получил один боец, солдаты сумели вытащить его на руках.

«До последнего верили, что на той стороне тоже люди», — цитирует в Telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров очевидца обстрела.

Почему Киев регулярно нарушает режим перемирия с 2015 года

Украина остается инструментом Запада, который не заинтересован в завершении СВО. По этой причине можно было ожидать, что ВСУ нарушат перемирие, сказал военкор Борис Рожин. По его словам, такое регулярно происходило в Донбассе после подписания Минских соглашений 2015 года.

Фото: Социальные сети ВС Украины

«Киеву неважно, что он себя таким образом дискредитирует: Запад закрывает глаза на его преступления», — сказал Рожин.

Военкор также отметил, что приказ Зеленского о прекращении огня нарушался без ведома украинского лидера. Многие полевые командиры ВСУ уже давно саботируют указания из Киева и действуют самостоятельно, добавил он.

«Уже не имеет значения, подчиняются ли те или иные военизированные группы Зеленскому или нет. Они сознательно нарушали режим прекращения огня. Отряды наемников, которыми фактически руководит не Киев, а западные государства, например Великобритания, занимались самодеятельностью. Они тоже не соблюдали перемирие. Есть примеры нарушения режима прекращения огня не только со стороны наемников, но и в регулярных частях украинской армии», — сказал NEWS.ru Рожин.

С каким новым планом перемирия выступил Зеленский

Когда Путин объявил паузу в боевых действиях, Зеленский сперва отверг инициативу, но спустя пару часов передумал и согласился их прекратить. Сразу после этого украинский лидер призвал продлить перемирие на 30 дней. 20 апреля вечером, за несколько минут до окончания действия договоренностей, Зеленский предложил еще один формат. Он признал, что на Украине в течение суток не было воздушных тревог, и призвал РФ отказаться от ударов дальнобойным оружием.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

«Это формат тишины, который был достигнут и который легче всего продлить», — отметил политик. Вероятно, пытаясь перехватить у Путина политическую инициативу, Зеленский заявил, что «30 дней могут дать миру шанс». Глава украинского государства добавил, что теперь все зависит от действий России.

С политической точки зрения вся западная пресса пришла к выводу, что инициатива пошла в копилку РФ и лично Путина, поскольку он был ее автором, предположил Козюлин.

«Зеленский не сразу отреагировал. Видимо, пытался, как положено шоумену, что-то поинтереснее придумать, но в итоге так и не придумал. Пришлось сказать, что они тоже согласны, пусть и с какими-то своими оговорками. То есть если не в военном, то в политическом плане это прибавило российской стороне очков», — сказал Козюлин.

Стоит ли Москве соглашаться на новое перемирие

Подоплека новой идеи Зеленского понятна, потому что в течение 30 часов не были нанесены удары вглубь контролируемой украинцами территории. Его это полностью устраивает, отметил Онуфриенко.

«Вообще не понимаю, в чем тут заключается перемирие. По-моему, речь идет всего лишь о том, что мы не должны бить вглубь территории противника. В этом суть предложения Зеленского. Получается, ВСУ себя особо не ограничивают, а мы стараемся соблюдать режим, особенно в вопросе ударов вглубь территории противника», — высказал мнение эксперт.

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