«Кровь ещё не сдаёте»: Захарова оценила работу российских СМИ в США

https://static.news.ru/photo/e0ec4eea-c438-11eb-9d49-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: photo.roscongress.org

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила на тему того, что российские СМИ, признанные иноагентами в США и вынужденные предоставлять американским властям подробные отчёты, ещё не сдают кровь. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума принимает участие в рабочем завтрака для представителей СМИ, в том числе, которые признаны иноагентами в России. Модератор встречи, руководитель дирекции по коммуникациями медиагруппы «Россия сегодня» Пётр Лидов-Петровский рассказал, что агентство Sputnik US (входит в «Россию сегодня») обязано загружать на сайт Минюста США материалы в течение 48 часов после выхода программы в эфир. Кроме того, редакция обязана каждые полгода сдавать финансовую отчётность. Захарова пошутила на эту тему.

Кровь ещё не сдаете? Всё впереди. Когда наши корреспонденты ходили на брифинги в госдепартамент, то в ответ на их вопросы официальный представитель ведомства говорил: «Вы не СМИ — следующий», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова опровергла сообщение о том, что в России дискриминируют СМИ, которые зарегистрированы в качестве иноагентов. Она добавила, что российский закон гораздо либеральнее зарубежных аналогов.