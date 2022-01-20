«Кризис с глобальными последствиями»: Блинкен о ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сложившуюся вокруг Украины ситуацию «кризисом с глобальными последствиями». По мнению госсекретаря, для того, чтобы разрешить накопившиеся противоречия требуется внимание мирового сообщества, передаёт слова Блинкена ТАСС. Также американский политики полагает, что все проблемы вокруг Украины не будут решены на предстоящей встрече в Женеве с Лавровым.

Cложившаяся вокруг Украины ситуация является кризисом с глобальными последствиями, для решения которого требуется внимание мирового сообщества. Однако я не верю, что завтрашняя встреча с Сергеем Лавровым в Женеве сможет в корне изменить ситуацию. США и их союзники получили от России отказ в ответ на дипломатические предложения в духе взаимности, — сказал Блинкен.

Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии также заявил, что Соединённые Штаты готовы поддержать возобновление работы «нормандского формата» и не принимать в нём участия. Отдельно Блинкен отметил, что женевские консультации с Лавровым, назначенные на 21 января, должны будут показать, существуют ли варианты дипломатического решения кризиса вокруг Украины или нет.

Блинкен перед встречей заявлял, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности. По его словам, у Соединённых Штатов нет чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми. Госсекретарь также отметил, что некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.