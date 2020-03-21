https://static.news.ru/photo/20c0d142-6c21-11ea-b05f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Кризис, связанный с распространением коронавируса, может лишить работы от 170 тысяч до 500 тысяч граждан Украины. Об этом заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.

В Китае безработица выросла за месяц на 1% до 6,2%. В Украине безработица — около 8,6%, что составляет около 1,5 млн людей. Если безработица вырастет так же, как в Китае — на 1%, это будет означать, что 170 тыс. людей потеряют работу, — написал Милованов в Facebook.

По его словам, наиболее уязвимыми являются неформально занятые работники, на Украине таких примерно 20%, или 3,4 миллиона человек.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Международной организации труда прогнозируют, что число безработных в мире из-за пандемии коронавируса может спровоцировать глобальную безработицу.