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Столица Австралии, город Канберра, станет первым регионом страны, где будет легализовано использование каннабиса для рекреационных целей. Взрослым будет разрешено перевозить до 50 грамм сушёной конопли и выращивать растения каннабиса, но не более четырёх экземпляров на семью.

За легализацию каннабиса для личного использования проголосовало Законодательное Собрание столицы Австралии в среду, 25 сентября, пишет Independent. Новый закон вступает в силу 31 января 2020 года. Голосование не было гладким:...