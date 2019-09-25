Представитель Болгарии Кристалина Георгиева официально избрана главой Международного валютного фонда, к исполнению обязанностей она приступит с 1 октября 2019 года.
Совет директоров МВФ сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя совета директоров на пятилетний срок с 1 октября 2019 года, — цитирует РИА Новости заявление организации.
Ранее News.ru писал, что бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка. Лидеры стран Евросоюза утвердят её назначение на саммите 17–18 октября, а с 1 ноября она сменит на этой должности итальянца Марио Драги.