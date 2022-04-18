Криштиану Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына

Звезда португальского футбола Криштиану Роналду сообщил в Instagram (запрещён в РФ) о смерти своего новорождённого сына. Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и его жена Джорджина Родригес в октябре прошлого года заявили, что ждут двойню. Девочка во время родов выжила.

Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя, — говорится в сообщении футболиста и его невесты Джорджины Родригес.

О пополнении семейства футболист сообщил 28 октября, выложив совместную фотографию со снимком УЗИ. В подписи к фото он сообщил, что его невеста, модель Джорджина Родригес, ждёт двойню. Игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, что они «не могут дождаться встречи».

Роналду встречается с Родригес с 2016 года, у них уже есть общая дочь Алана Мартина, а также пара воспитывает троих детей Роналду от суррогатных матерей. В 2018 году сообщалось об их помолвке.