Криптотуристы: как россияне за рубежом перехитрили Visa и Mastercard

Больше месяца назад международные платёжные системы Mastercard и Visa отрубили банковские карты россиянам за рубежом. Многих соотечественников финансовый блэкаут застал врасплох на далёких экзотических курортах. NEWS.ru выяснил, как наши сограждане в разных странах вышли из положения, применив изрядную финансовую смекалку и взаимовыручку.

Сколько всего россиян застряли за рубежом — неясно, но со слов главы Ростуризма Зарины Догузовой, на 8 марта только организованных туристов, не имевших возможности вернуться домой, насчитывалось около 160 тысяч человек. С тех пор часть из них смогла тем или иным способом добраться на родину, но другие до сих пор пытаются справиться со сложностями, вызванными спецоперацией РФ на Украине и взаимными санкциями. Вот о них и пойдет речь.

Таиланд: очередь за справкой для банка

«Ура, я снова „белый человек“ и завидный жених! У меня есть банковская карта, которая работает по всему миру без ограничений», — с юмором написал в своем блоге путешественник и индивидуальный турагент Антон Соколов, который во время отключения карт 10 марта находился в Бангкоке. К этому времени он уже четыре месяца колесил по Таиланду, изучая местные достопримечательности и образ жизни русской диаспоры.

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Традиционно больше всего наших сосредоточено в двух регионах — на Пхукете и ещё на острове Пахнган. Всякие просветлённые, коучи, ежедневные йога-ретриты, медитации под смузи с семенами чиа и веганское мороженое — я глубоко погрузился в местный колорит. Конечно, у экспатов, которые здесь давно, не возникло таких сложностей, с которыми поначалу столкнулись обычные туристы. Просто мало кто знает: совершенно любой путешественник в Таиланде может завести карту UnionPay или MasterCard местного банка. И для этого, вопреки расхожему мнению, вовсе не обязательно иметь долгосрочную визу или разрешение на работу. Надо лишь знать некоторые нюансы, — рассказал NEWS.ru Антон Соколов.

Большинство тайских банков действительно отказывают туристам, однако центральный офис Bangkok Bank гарантированно оказывает подобную услугу иностранцам, включая россиян. Только сначала нужно сходить за справкой в консульский отдел посольства РФ. Благо, оба учреждения находятся в семи минутах ходьбы друг от друга, что очень удобно.

«Я тоже был в нашем посольстве. Там многие стояли за этой справкой для банка. Поначалу возникла накладка: оплатить сервисный сбор можно было только картой, но ведь российские карты заблокированы! Я наблюдал картину, когда люди в очереди просили обладателей местных карт заплатить за них в обмен на наличку. И многие охотно откликались, платили за троих и даже за четверых. Позже я читал на форумах, что проблема решилась: в консульском отделе уже появилась возможность расплачиваться наличными. Абсолютно все мои друзья и знакомые тут сделали себе местные карты и освоили способы перевода денег на них. Например, через приложение Paysend. Правда, сейчас оно тоже перестало работать в России, но друзья из любых других стран без проблем переводят мне деньги на Paysend», — подтверждает Антон Соколов.

Чехарда с авиарейсами из Таиланда тоже утряслась довольно быстро. Поначалу, когда все захотели улететь чуть ли не в один день, цены на перелеты действительно подскочили.

«Но на более отдалённые даты можно было найти варианты по вменяемым ценам. „Аэрофлот“ менял своим клиентам билеты на рейсы других авиакомпаний. Я знаю, что пассажиров вывозили с пересадками Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates, — говорит собеседник NEWS.ru. — К чести нашего комьюнити надо сказать, что многие россияне — владельцы мини-отелей, апартаментов — предлагали землякам бесплатное жильё, например, на Пхукете».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Превратиться в нелегала тоже никому в Таиланде не грозит. На 30 дней россияне могут въехать в страну без визы, а по истечении этого срока не проблема продлить пребывание.

На любом курорте в центральной «имиграшке» вы можете поставить COVID-штамп, который тайцы ввели с начала пандемии. Знаю тех, кто по этим штампам уже два года живет, продлевая пребывание каждые два месяца. Я сам так делал уже дважды. Чтобы люди прямо паниковали: мол, денег нет, обратных билетов нет, ночуем на улице, — такого я не встречал. К тому же в разных чатах, Telegram-каналах народ очень отзывчивый и всегда поможет советом, — признает Антон Соколов.

Сходными ощущениями с NEWS.ru поделилась Милана из Москвы. Она тоже находится в Таиланде и держит связь с другими туристами через одну из групп в Telegram.

«Всем путешественникам я бы советовала находить в интернете какие-то сообщества, где состоит максимальное число соотечественников. Без общения с ними ваш опыт за границей может стать пугающим. Тем более что при внештатных ситуациях всплывает много подводных камней», — признаёт Милана.

Еще до того, как все российские карты перестали обслуживаться за границей, у Миланы возникли проблемы конкретно с карточкой Райффайзенбанка — в Таиланде она не работала. Ну а когда РФ объявила о «спецоперации на Украине», то очень скоро её карты российских банков «Сбер» и «Открытие» оказались заблокированы.

«Поскольку все мы тут оказались в этой ситуации довольно неожиданно, в группе стали активно писать объявления про обмен валюты. Кстати, многие предлагали поменять баты на рубли по реально выгодному курсу, приближенному к электронному, без банковской наценки. Лично я перепробовала все возможные способы перевода денег — сделала карточку UnionPay, поэкспериментировала с криптовалютой. В последнем случае у вас проходит порядка трёх — четырёх транзакций: из рубля — в криптовалюту, из криптовалюты — в бат, потом с карточки, к которой привязан счёт в батах, на вашу карту», — поделилась Милана своим опытом с NEWS.ru.

Неожиданно для себя самой она решила не спешить с возвращением домой и остаться в Таиланде поработать.

«Я могу преподавать детям английский и китайский языки. По моей основной специальности маркетолога тут достаточно сложно получить визу. Зато учителей иностранных языков в Таиланде очень не хватает. Тайцы с удовольствием приглашают на эту работу иностранцев и предлагают зарплату, сопоставимую с зарплатой ведущего маркетолога в Москве. С учётом того что рубль очень сильно упал по отношению к доллару, я решила попробовать — говорит Милана. — Уже подписала контракт и сейчас буду делать рабочую визу».

Шри-Ланка: крипта поможет

Между тем на Шри-Ланке своя специфика. На прошлой неделе островное государство в Южной Азии объявило дефолт по внешним обязательствам. Это последняя соломинка, за которую уцепилось правительство, чтобы спасти экономику и остановить волну протестов. Из-за пандемии Шри-Ланка осталась без туристов, а значит — без иностранной валюты. Практически весь импорт был остановлен, и в конце февраля страна столкнулась с острой нехваткой топлива, повсюду начались веерные отключения электричества — порой на семь, 10, даже на 13 часов в сутки. А туроператоры в РФ предупреждали, что на Шри-Ланке может быть неспокойно. А тут ещё соотечественники остались без доступа к картам.

Шри-Ланка unsplash.com

В принципе, здесь все ювелирки меняют доллары, но ведь не все привезли с собой достаточно валюты. И далеко не все, кто приехал отдохнуть, финансово подкованы. С туристической визой можно открыть карту в местном банке, но счёт будет только в долларах или в евро. К тому же на это уйдет неделя или две, а ведь людям надо на что-то жить. Так что многие россияне действительно поначалу оказались без средств. Но ненадолго. Народ быстро адаптируется и находит пути решения, — рассказал экономист из Москвы Вячеслав, с которым NEWS.ru списался через один из Telegram-чатов по Шри-Ланке.

По его словам, настоящим спасательным кругом для туристов стал инструмент криптовалюты, который позволяет менять рубли на рупии, не снимая деньги с карты. В тех же чатах соотечественников полно предложений от менял, просто большинство туристов даже не догадываются, как эта схема работает.

«Именно криптовалюта позволяет людям менять свою валюту на любую другую, независимо от настроения регуляторов, в обход их санкций и блокировок. Образовался новый рынок, на котором у всех заинтересованных лиц появилась возможность совершать такой обмен с небольшой комиссией. Так что блокировка карт в конечном счёте никого серьёзно не коснулась. Просто изменилось русло финансовой реки, и это открыло новые возможности», — пояснил Вячеслав.

Вячеслав путешествует по острову больше месяца. Он успел проехаться по всему южному побережью, побывать в горах и заглянуть в Коломбо — поглядеть на столичные протесты, где уже несколько недель тайцы требуют отставки президента.

«Я решил съездить и своими глазами посмотреть, как там обстоят дела. Поначалу протесты прокатились по всем населённым пунктам, даже самым маленьким. Ходили слухи, что люди на этих акциях могут быть настроены как-то агрессивно, но ничего подобного! Все доброжелательные, весёлые, приходят туда как на праздник — с семьями, даже с маленькими детьми. Я там был единственный турист, меня угощали пирожками. Туристов на Шри-Ланке вообще любят. Когда 2 апреля здесь ввели комендантский час из-за протестов и повсюду выставили военных, то местные сидели по домам, а туристов никто не трогал. Я в тот день как раз возвращался с водопада, не знал ничего. Меня остановили автоматчики, спросили, куда я еду, и сразу же отпустили», — рассказал Вячеслав.

Собеседник NEWS.ru признаёт: поначалу, когда курс рубля сильно упал, жизнь на острове для россиян заметно подорожала. До украинских событий за рубль давали примерно 3,2 рупии, после курс стал один к двум. Однако и сама рупия продолжала стремительно падать, так что сейчас наши туристы опять в выигрыше.

«Для «белых» расклад хороший, для местных все плохо. За последние два месяца рупия обвалилась еще на 30%, но туристам это только на руку, — подтвердил NEWS.ru Владимир Белозёров, живущий на курорте Хиккадува вот уже 11 лет. Владимир помогает путешественникам организовать самостоятельный отдых, ведет сайт hikka.ru и Telegram-канал «Новости Шри-Ланка. Оперативная информация».

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По его словам, в начале марта русские на Шри-Ланке массово бросились потрошить банкоматы, обналичивать крипту или менять рубли на рупии через сервисы обмена. Но потом все утряслось. Также местные власти приняли решение бесплатно продлить визы гражданам РФ и Украины. Для украинцев программа действует как минимум до 22 мая. А для россиян она истекает 21 апреля, потому что у них уже нет проблем вернуться домой. В начале марта национальный ланкийский авиаперевозчик SriLankan Airlines приостановил прямые рейсы в РФ, поскольку английская страховая фирма не продлила страховку на полёты в Россию. Однако с начала апреля «Аэрофлот» бесперебойно перевозит россиян на остров и обратно.

Индия: у большинства из нас уже заканчиваются деньги

Если в Таиланде и на Шри-Ланке у туристов все более-менее наладилось и некоторые даже решили не возвращаться пока на родину, то у застрявших в Индии ситуация сложнее. Они пишут письма в российские органы власти с просьбой оказать содействие.

Вот, например, письмо от 8 апреля, направленное застрявшими в Индии нашими соотечественниками министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову:

Уважаемый Сергей Викторович!

К Вам обращаются граждане РФ, которые до сих пор не могут выбраться из Республики Индия и всё еще верят в помощь родного государства. Как известно, рейсы между Россией и Индией отменила не только авиакомпания «Аэрофлот», но и Air India. Оставшиеся возможности перелётов через третьи страны стоят значительно дороже, путь занимает с пересадками до нескольких суток, а среди нас есть пенсионеры, дети.

У большинства из нас уже заканчиваются деньги, а из-за блокировки российских карт есть существенные затруднения с обналичкой. У некоторых не решены вопросы с продлением визы, а значит, есть вероятность остаться без денег на нелегальном положении в чужой стране. ПАО «Аэрофлот» собирало данные для внесения в список вывозного рейса, однако никакой конкретики по такому перелёту до сих пор нет. При этом «Аэрофлот» сообщает, что «пассажирам предлагался транзитный перелёт рейсами других авиаперевозчиков при наличии свободных мест», что не соответствует действительности в полной мере, поскольку такие варианты предлагались лишь некоторым пассажирам и тем были предложены совершенно неудобные варианты (например, самостоятельно добраться до Казахстана, а оттуда «Аэрофлот» уже вывезет по купленному ранее билету Дели — Москва). Кроме того, «Аэрофлот» уверяет, что «заблаговременно оповестил пассажиров о временной остановке выполнения всех международных рейсов (в том числе авиакомпаний „Россия“ и „Аврора“) в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению полётов». Однако в реальности это выглядело так, что когда началось оповещение, оставался единственный рейс 7 марта из Индии, и ряд из нас просто физически не могли добраться до Дели к моменту вылета.

Понимаем, что мы, смогшие самоорганизоваться и подписавшиеся под этим обращением, — это лишь часть тех людей, которые оказались в Индии в такой ситуации. Уверены, нас значительно больше. Просим Вас оказать содействие в организации специальных авиарейсов для вылета домой в Россию как имеющим ранее обратные авиабилеты «Аэрофлота», так и тем, кто не имеет обратного авиабилета данной авиакомпании.

С уважением, граждане Российской Федерации, находящихся в Республике Индия, согласно подписному листу.

Посольство России в Индии ответило россиянам 13 апреля.

Уважаемые соотечественники,

К сожалению, посольство не имеет возможности напрямую воздействовать на деятельность авиакомпаний «Аэрофлот» и «Эйр Индия», включая ценовую политику перевозчиков.

В настоящее время прорабатываются вопросы, касающиеся возобновления беспосадочных рейсов между Россией и Индией. На данный момент покинуть Индию можно транзитом через Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ, Турцию. Один из этих вариантов в действительности может оказаться наиболее быстрым путём возвращения на Родину.

Со свой стороны посольство готово предоставить помощь во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел Республики Индия для продления действующих виз или получения документов на выезд. Подчеркиваем при этом, что решения в сфере миграции здесь являются исключительной прерогативой компетентных органов индийской исполнительной власти.

Надо отметить, что по состоянию на момент написания материала «Аэрофлот» пообещал открыть полёты Москва — Нью-Дели — Москва с 6 мая.

Air India ранее начала продажи билетов по цене от 50 000 руб. на человека, но затем отменила все бронирования, включая два рейса в неделю в рамках «воздушного пузыря». Официальная версия — «из-за вопросов страхования полётов». Но в любом случае международное сообщение Индия открыла, и появились какие-то, не прямые, с одной-двумя пересадками, не дешёвые, но варианты других авиакомпании, в основном через Дубай, Ташкент. Часть россиян воспользовались этими возможностями и вернулись в Россию, рассказал NEWS.ru активист Илья Банников, который уже имеет опыт выживания, застряв в Индии в 2020 году «вместе с сыном и собаками» во время локдауна.

Пока же россияне в Индии, по его словам, выживают как могут.

В нашей Telegram-группе «Индия 2022» (@RusIndia2022) давали рекомендации, как получать деньги и оплачивать покупки без работающих карт Visa и Master. Например, воспользоваться цифровой картой «Почта Банка» с китайской платежной системой Union Pay, попробовать прямой перевод через SWIFT, обмена валют через криптобиржи или через индийских посредников. Также предлагались варианты заказать карты Россельхозбанка с Union Pay или открыть через посредников счёт карт Visa в Казахстане, — говорит Банников.

Главной проблемой, по его словам, для оставшихся оказались риски просрочить визу, что чревато штрафом 50 тыс. рупий, это около 55 тыс. руб.

Справедливости ради надо отметить, что, судя по последней перекличке, проведённой 17 апреля, большая часть участников Telegram-группы «Индия 2022» вернулись в Россию. Ещё не решили вопросы с возвращением менее 10 человек.

Камбоджа: нужен банкомат, хотя бы один банкомат

В Камбодже последние десятилетия проживает достаточно большая русская община, там же множество туристов, приехавших посмотреть Ангкор-Ватт и позагорать в Сиануквилле. Сейчас их главная проблема — сложности с переводом и снятием денег.

Как бы было хорошо, если бы нам поставили хотя бы один банкомат, пусть он будет в столице, Пномпене, мы готовы туда ездить, — рассказал NEWS.ru живущий там россиянин. — В качестве варианта мы рассматриваем поездку в соседний Вьетнам, где в банкоматах можно обналичить средства с российских карт. Однако для въезда туда нужна прививка от коронавируса, которая есть не у всех, и вообще не очень ясно, как туда попасть, — Вьетнам только-только начинает открывать сухопутные границы после пандемии, идёт разработка правил въезда.

Кроме того, у соотечественников в Камбодже практически нет возможности получить посылки из России. «Проблема послать письмо в Россию, например, заказное с доверенностью, или получить пакет оттуда. Почта прекратила работу с Россией, равно как DHL, EMS и другие почтовые сервисы», — рассказывает собеседник NEWS.ru.

«Раньше консульство РФ оказывало услуги по пересылке карт или документов диппочтой в Россию, было бы здорово восстановить эту практику», — говорит он.

Другая проблема, по его словам, — нет прямых рейсов в Россию (раньше Москва и Пномпень неоднократно обсуждали такую возможность, но замысел так и не был реализован). Поэтому приходится добираться с пересадками через Бангкок, Сингапур, Ханой, Доху, Стамбул, что, разумеется, сильно удорожает стоимость билета.