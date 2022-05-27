«Крест на российских амбициях»: названы позиции сторон форума в Давосе

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Большинство лидеров иностранных государств хотят лишить Россию возможности реализовать геополитические амбиции, заявил политолог Павел Салин в разговоре с журналом «Компания». Так он прокомментировал позиции спикеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Запад хочет поставить на российских геополитических амбициях жирный крест. Этого придерживаются 70–80% иностранных лидеров, — сказал Салин.

Другие же опасаются, что действия российских властей будут стоить для США и Европы слишком много, отметил он. Сам форум, по мнению Салина, является «сверкой часов», а не местом принятия решений.

Насколько серьёзно западный бизнес намерен вернуться в Россию, говорить пока рано, добавил он. Но само обсуждение этого свидетельствует о желании компаний сотрудничать, ведь прекратили работу они вынужденно, по политическим причинам. Если же давление на предпринимателей сохранится, они ему подчинятся, считает политолог.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в Давосе заявил, что Украине не может быть навязан мир на чужих условиях. Он не будет принят ни украинцами, ни Европой, и президент России Владимир Путин должен это понимать. Канцлер Германии также отметил, что в настоящее время мир переживает «поворотный момент». Он подчеркнул, что не должны предприниматься действия, которые могут сделать НАТО стороной конфликта на Украине.