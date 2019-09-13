https://static.news.ru/photo/db6c853e-7b6a-11e9-80b3-fa163e074e61_660.jpg Москва Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Кремлю больше других нравятся заявления киевских властей о разработке детальной дорожной карты по выполнению обязательств Украины по имплементации положений Минских договорённостей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вот эти слова, эти новости нам импонируют гораздо больше, чем те, которые были упомянуты в самом начале, — подчеркнул он.

По его словам, только полное выполнение договорённостей поможет ликвидировать внутриукраинскую проблему.

Отвечая на вопрос о том, насколько возможным в Кремле видят взаимное освобождение граждан, Песков заявил, что данная тема требует новых переговоров и кропотливой работы, однако никто не исключает целесообразности такого процесса, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. По его словам, самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки».