В Кремле ждут от Киева предложений по встрече Путина и Зеленского

https://static.news.ru/photo/4fc0bd76-a99d-11eb-bcaf-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com

В Кремле продолжают ждать предложений Киева по встрече между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего — ни по повестке дня, ни по чему, — рассказал Песков журналистам.

Украинский президент заявил, что Ватикан является идеальным местом для проведения диалога со своим российским коллегой. В Ватикане откликнулись на это предложения и заявили, что готовы способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, а также могут оказать посредническую помощь в рамках работы минской группы. Журналисты спросили у Пескова, что он думает по этому поводу. Представитель Кремля отметил, что не может поделиться какой-либо конкретикой по этому вопросу.

29 апреля в эфире Первого канала Дмитрий Песков вновь заявил, что из офиса украинского лидера не поступало никакой информации по встрече.

Ранее Зеленский рассказал, что готов обсудить тему использования русского языка на Украине и вопроса Церкви, отметив, что никаких проблем с этим в республике нет. По его мнению, встреча с Путиным необходима для завершения боевых действий на юго-востоке Украины.