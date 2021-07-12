Кремль: США не просили помощи в расследовании теракта у аэропорта Кабула
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
13:08, 27 августа 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что США не просили у России помощи в расследовании теракта у аэропорта Кабула. Об этом сообщает ТАСС.
Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то попросил. Мне не известно, чтобы от американцев были какие-то обращения на этот счёт, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли Россия оказать помощь США в расследовании теракта.
Два взрыва прогремели у международного аэропорта афганской столицы 26 августа. В первом случае неподалёку от отеля Baron себя взорвал террорист-смертник. Во втором взлетел на воздух начинённый взрывчаткой автомобиль. Ответственность за атаку на аэропорт взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещённая в России). Позже в аэропорту прозвучало ещё несколько взрывов, последние были контролируемыми: американские военные уничтожали боеприпасы.
Ранее стало известно, что число жертв взрывов в Кабуле возросло до 110. Местные СМИ также сообщили о тысячах людей, толпящихся у стен аэропорта в попытке покинуть Афганистан.