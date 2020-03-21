https://static.news.ru/photo/1edc8448-6b9f-11ea-8875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19.

Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике, — сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется отправка бригад медицинских специалистов, медицинского оборудования, мобильных комплексов для дезинфекции транспорта и территорий на базе грузовиков КамАЗ. Поставки будут осуществляться по линии Минобороны РФ с задействованием самолётов ВКС России.

Ранее член партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ Ульрих Эме призвал российские власти помочь Италии в борьбе с коронавирусом. По его словам, в больницах Ломбардии не хватает аппаратов искусственной вентиляции лёгких и медицинского персонала. Эме отправил своё письмо главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну.

В настоящий момент в Италии зарегистрирован 47 021 случай заражения коронавирусом. Умерли 4032 человека, выздоровели 4440 пациентов.

Молекулярные биологи Миланского университета установили, что впервые вирус попал в страну в конце января, за несколько недель до того, как болезнь обнаружили у первого пациента. Учёные предполагают, что вирус SARS-CoV-2 мог попасть в Ломбардию как из Китая, так и из Германии.

NEWS.ru писал, что итальянский хирург из больницы в Бергамо назвала ситуацию в госпиталях критической: не хватает мест для пациентов, оборудования, медицинский персонал находится на грани нервного срыва из-за тревоги и переутомления.

Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, поправились 91 096 пациентов, умерли 11 513 человек. В России зарегистрировано 306 случаев заболевания.