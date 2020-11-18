Кремль: Путин не планирует отдельно общаться с Трампом в ходе саммита АТЭС

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе мероприятия не планирует проводить двустороннюю встречу в режиме онлайн с американским коллегой. Представитель Кремля отрицательно ответил на соответствующий вопрос журналистов,
Участие президента Соединённых Штатов в саммите АТЭС подтвердило агентство Reuters.
Саммит пройдёт 19–20 ноября, в качестве председателя выступит Малайзия. В связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие решили провести при помощи видеосвязи. Официальная тема саммита обозначена как «Переосмысление АТЭС: приоритеты после пандемии COVID-19».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Китае приготовились к последнему «акту безумия» Трампа, который он может устроить перед своим уходом с поста главы государства. По мнению экспертов, в последние дни своего пребывания у власти президент США и его администрация могут возобновить антикитайскую программу, приняв дополнительные меры против Пекина.