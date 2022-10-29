Кремль: Путин и Эрдоган пока не планируют переговоров по зерновой сделке

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за приостановки участия РФ в зерновой сделке пока не планируется, сообщает РИА Новости. Так он ответил на вопрос, собирается ли российский лидер проинформировать турецкого коллегу о выходе Москвы из соглашения, заключенного при участии Анкары.

Пока нет, — отметил Песков.

Как сообщил ТАСС турецкий политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер, Анкара и Москва могут предпринять шаги по второму компоненту украинской зерновой сделки — поставкам российского зерна и удобрений.

Турция могла бы взять на себя ту же роль [страны] транзитной торговли или реэкспорта для российского зерна и удобрений. У Запада не будет шанса заблокировать эту инициативу, потому что субъектом этого соглашения будут бедные страны, — отметил он.

Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения ВСУ на корабли Черноморского флота 29 октября, заявили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в конце июля в Стамбуле. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.