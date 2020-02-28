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Молодёжь всего мира должна по-взрослому бороться за сохранение экологии, потому что политики игнорируют проблему изменения климата и «ведут себя как дети». Такое заявление сделала юная шведская экоактивистка Грета Тунберг на массовой акции в английском городе Бристоль.

Она пообещала, что «не будет молчать», пока мировые лидеры не обращают внимания на чрезвычайную ситуацию в области экологии, пытаясь «замять эту проблему». Наши лидеры ведут себя как дети, поэтому нам...