Встреча российского и турецкого президентов может состояться 5 или 6 марта, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии.
Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве, — цитирует Пескова ТАСС.
Как писал NEWS.ru, 28 февраля сирийцы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе, погибли десятки военных. Турция пригрозила жёстко ответить правительству Башара Асада и назвала инцидент нападением на НАТО. Сирийский режим поддерживает Россия.
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