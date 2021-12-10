Кремль прокомментировал заявления о возможных консультациях с НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не подготовила свой документ по гарантиям безопасности, о которых президент Владимир Путин говорил своему американскому коллеге Джо Байдену в ходе их конференции. По его словам, американская сторона заявила о желании привлекать к диалогу ряд стран НАТО.

Президент США [Джо Байден] говорил о том, что если говорить о субстанциях, которые касаются Альянса, то он бы предпочёл привлекать к диалогу ряд стран НАТО. Дальше будут контакты президента США с коллегами. Они уже были. Сейчас мы считаем, что для начала мы должны донести до американских собеседников наше концептуальное видение, — сказал Песков.

По его словам, на настоящий момент Россия работает над формулированием своего понимания, концептуального видения того, о чём говорили президенты. Песков отметил, что Путин обещал Байдену подготовить такой документ и оперативно передать своим американским коллегам.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник в дипломатических кругах заявило, что предложение президента США Джо Байдена начать диалог РФ и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины вызвало массу критики у представителей стран Восточной Европы. По данным агентства, обращение с предложением о диалоге поступило руководству нескольких стран — участниц Североатлантического альянса. По информации источника агентства, правительство одной из этих стран, услышав позицию Вашингтона о желании наладить связи с Россией, в буквальном смысле «пришло в ярость».