Кремль прокомментировал предложение Байдена пригласить НАТО на встречу с РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена была отмечена необходимость согласования концептуально важных вопросов с коллегами США по НАТО. При этом отмечается, что формат обсуждения темы гарантий безопасности не был согласован на саммите России и США.

С обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе и тех, о которых шла речь, с другими странами тоже. Потому что говорится о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости для России дальнейшее продвижение на восток. Здесь, конечно, была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо с другими странами также согласовать, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден назначат своих представителей для обсуждения сложной конфронтационной ситуации. При этом, по словам представителя Кремля, точные даты на настоящий момент остаются неизвестными.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США. Президент России подчеркнул, что это позволяет разговаривать достаточно откровенно. Тем не менее когда именно состоится новый контакт глав двух государств, пока неизвестно.

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор глав США и России был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа по закрытой видео-конференц-связи.