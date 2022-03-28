Песков призвал все стороны в Карабахе к соблюдению режима перемирия

Российские военные находятся в регулярном контакте с азербайджанской и армянской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Комментируя эскалацию напряжённости в Карабахе, представитель Кремля сообщил о необходимости соблюдения трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Они (российские военные. — NEWS.ru) в контакте с азербайджанской стороной, армянской стороной. Сейчас главное — обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий договорённостей, — сказал Песков.

Главным, по его словам, является обеспечение всеми сторонами выполнение режима перемирия.

В Министерстве обороны России 26 марта сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Позднее Минобороны Азербайджана прояснило свою позицию и выразило сожаление об однобоком заявлении российского оборонного ведомства.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.