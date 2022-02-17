Кремль пообещал скорый ответ по гарантиям безопасности

МИД России начнёт доводить до сведения собеседников России её ответ по вопросу гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, ответное письмо было одобрено главой государства, а Москва продолжает сохранять «весьма ответственную позицию» в этой теме. Об этом сообщает РИА Новости.

Вы знаете, что сформулирован наш ответ. Он был концептуально согласован президентом России, и буквально в это время уже сейчас Министерство иностранных дел начнёт доводить до сведения наших собеседников ответ, — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что ответ по гарантиям безопасности будет опубликован, так как России «нечего скрывать». При этом он выразил надежду на то, что противоположная сторона сочтёт возможным сесть за стол переговоров.

А дальше мы будем рассчитывать, что, несмотря на информационное безумие, которое происходит, всё-таки наши оппоненты сочтут возможным сесть за стол переговоров и обсуждать все насущные вопросы, — заявил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия 17 февраля направит США ответ по гарантиям безопасности. По его словам, этот текст будет направлен американской стороне в бумажном и электронном виде, после чего МИД планирует предоставить содержание текста публике.

До этого Лавров заявил, что США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России, которые они давно отрицали. Он отметил, что по итогам проведённых переговоров есть вероятность выработки «неплохого» пакетного результата.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.