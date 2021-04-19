Кремль пообещал отвечать на санкции США по «принципу взаимности»

https://static.news.ru/photo/3032ac7a-a0fc-11eb-b734-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае продолжения санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона последуют соразмерные ответы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал ответные меры, которые Москва озвучила после высылки российских дипломатов из США. Россия предложит покинуть страну десяти американским дипломатам. Кроме того, будет ограничено перемещение сотрудников американских дипмиссий по территории РФ, прекратится практика бесконтрольных краткосрочных поездок дипломатов США в Россию.

Также будет прекращаться деятельность фондов США, вмешивающихся в политику России. Восьмерым чиновникам администрации Штатов запрещён въезд в РФ, а послу США Джону Салливану была дана рекомендация вылететь в Вашингтон на консультации.

Принцип взаимности является абсолютной константой, и на его основе приняты решения, они будут приниматься и дальше. Если санкционная практика будет продолжаться, в отношении США каждый раз будут приниматься соответствующие меры, — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что реакция Москвы вызвана не болезненностью санкций. По его словам, Россия не является инициатором обмена рестрикциями, он назвал такие действия излюбленной тактикой США. А о том, кто и как ощущает последствия санкций, нужно спрашивать у соответствующих стран, заключил представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о дальнейших «претензиях» со стороны США. Он заметил, что американской стороне невыгодно развитие РФ как сильного суверенного государства, а сама мысль, что страна может занять «подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема». Он подчеркнул, что «именно с этим связана истерика» Соединённых Штатов в последнее время.