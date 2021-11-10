Кремль ответил на слова премьера Польши об ответственности РФ за мигрантов

В Кремле считают неприемлемыми слова премьер-министра Польши о причастности России к ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Представитель Кремля назвал заявление Матеуша Моравецкого «безответственным».

Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несёт ответственность за эту ситуацию, — подчеркнул Песков.

Он отметил, что в Кремле обеспокоены сложившейся ситуацией и отмечают рост напряжённости на границе Белоруссии и Польши. Российская сторона считает, что де-факто проблема с людьми. Несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии, требуют убежища в европейских странах. В то же время на фоне этих событий РФ констатирует нежелание европейцев придерживаться идеалов гуманизма.

Мы помним прецеденты ближнего прошлого, когда европейцы говорили о высших европейских ценностях в том, что касается защиты таких людей, таких беженцев, обеспечении их интересов, их безопасности исходя прежде всего из гуманитарных соображений, — сказал Песков.

Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в рaйоне пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать грaницу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрeцедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруcсии на границе.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует.