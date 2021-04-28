Кремль отреагировал на снятие флага РФ на шашечном матче

https://static.news.ru/photo/c5d843b2-a80d-11eb-a09d-96000091f725_660.jpg Фото: Warcaby/youtube.com

В Кремле отреагировали на снятие российского флага во время чемпионата мира по международным шашкам в Польше. Инцидент можно считать исчерпанным после извинения президента Федерации шашек Польши Дамиана Решка. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Это, конечно, очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации Польши принёс извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай просто считать исчерпанным, — считает представитель Кремля.

Инцидент произошёл в ходе финала между польской спортсменкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансиккужиной. Флаг был убран в ходе четвёртого раунда. Россиянка проиграла этот матч.

Песков не исключил, что ситуация с флагом могла повлиять на результат встречи. По мнению представителя Кремля, проигрыш Тансиккужиной во многом связан с этим происшествием.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал произошедшее грубейшей ошибкой организаторов. Сама проигравшая спортсменка рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу», что снятие флага стало для неё полной неожиданностью. По её словам, организаторы сделали это под давлением — так они объяснили Тансиккужиной свои действия после игры.

Чемпионат мира по шашкам проходит в Польше. Турнир завершится 3 мая. Матч состоит из девяти раундов, по 12 очков каждый. На данный момент после четырёх раундов счёт составляет 32:16 в пользу польской спортсменки. Организаторы решили убрать российский флаг только во время четвёртого раунда.