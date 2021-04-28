Кремль отреагировал на снятие флага РФ на шашечном матче

В Кремле отреагировали на снятие российского флага во время чемпионата мира по международным шашкам в Польше. Инцидент можно считать исчерпанным после извинения президента Федерации шашек Польши Дамиана Решка. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Это, конечно, очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации Польши принёс извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай просто считать исчерпанным, — считает представитель Кремля.
Инцидент произошёл в ходе финала между польской спортсменкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансиккужиной. Флаг был убран в ходе четвёртого раунда. Россиянка проиграла этот матч.
Песков не исключил, что ситуация с флагом могла повлиять на результат встречи. По мнению представителя Кремля, проигрыш Тансиккужиной во многом связан с этим происшествием.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал произошедшее грубейшей ошибкой организаторов. Сама проигравшая спортсменка рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу», что снятие флага стало для неё полной неожиданностью. По её словам, организаторы сделали это под давлением — так они объяснили Тансиккужиной свои действия после игры.
Чемпионат мира по шашкам проходит в Польше. Турнир завершится 3 мая. Матч состоит из девяти раундов, по 12 очков каждый. На данный момент после четырёх раундов счёт составляет 32:16 в пользу польской спортсменки. Организаторы решили убрать российский флаг только во время четвёртого раунда.