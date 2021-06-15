Кремль отреагировал на слова о возможности вступления Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/538980ac-ce76-11eb-bb49-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Кремль обратил внимание на слова американского президента Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. При необходимости российский лидер Владимир Путин обозначит позицию Москвы по данному вопросу. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле уже слышали высказывания Байдена, который допустил вступление Украины в Альянс.

Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объёме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент чётко обозначит нашу позицию, — добавил пресс-секретарь Путина.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в Альянсе Киеву «нужно сделать больше» в плане реформ. При этом он уточнил, что Украина является страной — претендентом на членство в НАТО.

Столтенберг добавил, что для предоставления плана действий по членству в НАТО требуется согласие всех 30 стран — членов организации, а на саммите Альянса в Брюсселе 14 июня этот вопрос не был основной темой.