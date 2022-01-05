Кремль опубликовал заявление о направлении миротворцев ОДКБ в Казахстан

Кремль опубликовал заявление о направлении миротворцев ОДКБ в КазахстанКремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении миротворцев ОДКБ в Казахстан
Заявление о решении Совета коллективной безопасности ОДКБ направить миротворцев организации в Казахстан опубликовал Кремль.
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Ранее сообщении о таком решении сделал действующий председатель Совета, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Решение последовало в ответ на соответствующую просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Миротворцы будут введены на ограниченный срок для стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.
В МВД Казахстана сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии. Ещё 317 получили ранения.
В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.