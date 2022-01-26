Кремль объяснил желание Лондона наращивать контакты с Москвой

Британская сторона заинтересована в обсуждении той сложной ситуации, которая сегодня наблюдается в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, на настоящий момент нет никаких планов к переговорам с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Видимо, британская сторона заинтересована в обсуждении той сложной ситуации, которая в Европе сейчас наблюдается. Может, в обсуждении тех инициатив по гарантиям безопасности, которые были выдвинуты Россией, — сказал Песков.

Ранее Джонсон заявил в ходе выступления в парламенте о готовности провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что Британия готова учитывать любые оправданные обеспокоенности России посредством дипломатии. Он также отметил, что НАТО вряд ли направит свои войска на Украину, так как она не является членом Альянса. По его словам, все опасения РФ о её безопасности могут быть устранены путём диалога.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».