Кремль не знает о причинах этической проверки вакцины «Спутник V» в ЕС

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Кремль не в курсе, является ли обычной практикой Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) проверка вакцин на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе проводившихся клинических испытаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается распространением препарата от коронавируса «Спутник V» за пределами страны.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно РФПИ принимал участие «в подготовке всех необходимых документов, и данных, и информации, которая связана с процессом регистрации этой вакцины в ЕС».

Я не знаю, применялись ли аналогичные процедуры в отношении других вакцин, в первую очередь в отношении тех, которые получили уже соответствующее разрешение, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что не обладает информацией, является ли такая проверка неотъемлемой частью процесса регистрации.

По его мнению, если выяснится, что это некий экстраординарный шаг, который можно расценить как проявление некой враждебности, тогда, безусловно, со стороны ЕМА потребуются разъяснения ситуации. Однако пока что об этом говорить преждевременно.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что ЕМА намерено проверить соблюдение этических и научных стандартов в ходе испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое решение было принято после того, как до Агентства дошли слухи, что участие в тестах некоторых добровольцев в реальности не было добровольным.